Немає підтверження зв’язку самогубств з коронавірусом. Так психолог Олена Рихальська прокоментувала чотири суїциди у київських лікарнях, де лікують хворих з Covid-19.

– Але коронавірус є стимулом для того, щоб людина просто зрозуміла, що, по-перше, вона нікому не потрібна, по-друге – що може померти. І третє – ці всі люди є носіями того, що вони могли б це зробити і без коронавірусу, – пояснила вона, маючи на увазі, що вони просто схильні до суїциду.

Це підтверджує і останній випадок з 68-річним чоловіком, який вистрибнув на очах у сусіда по палаті.

Лікарі кажуть, що він не був тяжким пацієнтом, й днів за п’ять його б виписали додому.

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Усіх самогубць з коронавірусом поєднує вік – вони немолоді.

У столичній прокуратурі кажуть також про складні сімейні обставини в усіх чотирьох випадках. Чи могли вони стати причиною такого кроку з боку цих людей, встановить слідство.

У Києві 20 жовтня в лікарні №8 на Оболоні наклав на себе руки 68-річний пацієнт з коронавірусом. Чоловік вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

За добу до цього з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, а 24 вересня було два суїциди в лікарні №4.