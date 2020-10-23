PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Самогубство і коронавірус: чому хворі вистрибують з вікон лікарень

Немає підтверження зв’язку самогубств з коронавірусом. Так психолог Олена Рихальська прокоментувала чотири суїциди у київських лікарнях, де лікують хворих з Covid-19.

– Але коронавірус є стимулом для того, щоб людина просто зрозуміла, що, по-перше, вона нікому не потрібна, по-друге – що може померти. І третє – ці всі люди є носіями того, що вони могли б це зробити і без коронавірусу, – пояснила вона, маючи на увазі, що вони просто схильні до суїциду.

Це підтверджує і останній випадок з 68-річним чоловіком, який вистрибнув на очах у сусіда по палаті.

Лікарі кажуть, що він не був тяжким пацієнтом, й днів за п’ять його б виписали додому.

ЧитайтеЛікар – ковідоскептикам: Ви не бачите, як хворі знімають маску з киснем, щоб померти

Усіх самогубць з коронавірусом поєднує вік – вони немолоді.

У столичній прокуратурі кажуть також про складні сімейні обставини в усіх чотирьох випадках. Чи могли вони стати причиною такого кроку з боку цих людей, встановить слідство.

 

У Києві 20 жовтня в лікарні №8 на Оболоні наклав на себе руки 68-річний пацієнт з коронавірусом. Чоловік вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

За добу до цього з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, а 24 вересня було два суїциди в лікарні №4.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка