З 26 жовтня до 8 листопада Полтаву віднесуть до червоної зони карантинних обмежень, однак влада міста не має наміру посилювати карантин.

Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота заявив, що у місті навіть відкриють кінотеатри.

– На національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутися кінотеатри, – зазначив він.

За словами Шамоти, що в місті працюватиме громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

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Чиновник наголошує, що підприємці зобов’язані дотримуватися усіх санітарних норм для зменшення ризиків інфікування своїх клієнтів.

Карантин в Україні

В Україні продовжили дію карантину до кінця року. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 13 жовтня.

Цьому посприяло погіршення епідситуації в країні – у жовтні почали фіксувати понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. За останніми даними, добовий приріст перевищив поріг 7 тис. хворих.

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