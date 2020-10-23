Україна є нині ключовою державою у глобальній геополітиці та для майбутнього демократії у всьому світі. Якщо наша держава досягне успіху в розбудові демократичних інституцій і в боротьбі з корупцією, то надихне своїм прикладом інші країни регіону.

Таку думку висловив професор Стенфордського університету, відомий філософ Френсіс Фукуяма під час Київського безпекового форуму-2020.

– Україна може стати натхненням для інших народів, які прагнуть жити у вільних й демократичних суспільствах, як цього прагне нині так багато білорусів, – додав філософ.

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За його словами, нині демократії загрожують кілька викликів, перший з них – посилення позицій авторитарних держав, зокрема Росії і Китаю.

Фукуяма про Путіна

У президента Росії Володимира Путіна немає сильної основи, на якій можна сформувати статус великої держави.

Водночас філософ додав, що Володимиру Путіну довелося піти на великий ризик, щоб перетворити слабкість своїх позицій на перевагу. Про це свідчать його вторгнення в Грузію та Україну і направлення сил до Венесуели.

Такі дії допомогли зміцнити позиції Росії як арбітра, від якого залежить розвиток ситуації в окремих регіонах. Але це також наклало на РФ високу ціну міжнародної ізоляції та санкцій західних держав.