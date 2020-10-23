Антимонопольний комітет України висловив претензії до виробників сімох антисептиків. Комітет звинуватив їх у поширенні неправдивої інформації та введенні в оману споживачів.
– У період пандемії зріс попит на засоби дезінфекції. Однак деякі підприємства, які займаються їх виготовленням, вдаються до недобросовісної конкуренції.
У повідомленні АМКУ йдеться про перебільшення властивостей продукції або приписування непритаманних їй характеристик.
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Приклади подібних підписів:
- знищує 99-100% бактерій чи вірусів;
- вживання слова Coronaseptic;
- органічна чи біоорганічна продукція без відповідного підтвердження;
- пролонгована, тривала антимікробна дія або дія на штамми бактерій, стійких до антибіотиків.
Продаж фейкових ліків від коронавірусу у Києві
У Києві Антимонопольний комітет оштрафував аптеку, яка самостійно виготовляла та продавала фейкові ліки від коронавірусу. За розповсюдження препарату Антикоронавірус з власників стягнули 30 тис. грн.
Джерело: АМКУ
Фото: АМКУ, Dreamstime