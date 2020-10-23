PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вводять в оману споживачів: АМКУ має претензії до сімох виробників антисептиків

Антимонопольний комітет України висловив претензії до виробників сімох антисептиків. Комітет звинуватив їх у поширенні неправдивої інформації та введенні в оману споживачів.

– У період пандемії зріс попит на засоби дезінфекції. Однак деякі підприємства, які займаються їх виготовленням, вдаються до недобросовісної конкуренції.

У повідомленні АМКУ йдеться про перебільшення властивостей продукції або приписування непритаманних їй характеристик.

Читайте: Чи можна після антисептика наносити крем на руки

Приклади подібних підписів:

  • знищує 99-100% бактерій чи вірусів;
  • вживання слова Coronaseptic;
  • органічна чи біоорганічна продукція без відповідного підтвердження;
  • пролонгована, тривала антимікробна дія або дія на штамми бактерій, стійких до антибіотиків.
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
Вводять в оману споживачів: АМКУ має претензії до сімох виробників антисептиків / 5 фотографий

Продаж фейкових ліків від коронавірусу у Києві

У Києві Антимонопольний комітет оштрафував аптеку, яка самостійно виготовляла та продавала фейкові ліки від коронавірусу. За розповсюдження препарату Антикоронавірус з власників стягнули 30 тис. грн.

Джерело: АМКУ

Фото: АМКУ, Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка