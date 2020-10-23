Антимонопольний комітет України висловив претензії до виробників сімох антисептиків. Комітет звинуватив їх у поширенні неправдивої інформації та введенні в оману споживачів.

– У період пандемії зріс попит на засоби дезінфекції. Однак деякі підприємства, які займаються їх виготовленням, вдаються до недобросовісної конкуренції.

У повідомленні АМКУ йдеться про перебільшення властивостей продукції або приписування непритаманних їй характеристик.

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Приклади подібних підписів:

знищує 99-100% бактерій чи вірусів;

вживання слова Coronaseptic;

органічна чи біоорганічна продукція без відповідного підтвердження;

пролонгована, тривала антимікробна дія або дія на штамми бактерій, стійких до антибіотиків.



















Вводять в оману споживачів: АМКУ має претензії до сімох виробників антисептиків / 5 фотографий

Продаж фейкових ліків від коронавірусу у Києві

У Києві Антимонопольний комітет оштрафував аптеку, яка самостійно виготовляла та продавала фейкові ліки від коронавірусу. За розповсюдження препарату Антикоронавірус з власників стягнули 30 тис. грн.

Джерело: АМКУ

Фото: АМКУ, Dreamstime