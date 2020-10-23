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Факти / Україна / Суспільство

Вибори 2020: як перевірити себе у списку виборців

Перевірити наявність свого імені у списку виборців можна онлайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

У першому варіанті потрібно зайти на сайті Держреєстру в кабінет виборця і вказати там свої дані.

На електронну пошту прийде код для отримання підтвердження, чи є особа в Державному реєстрі виборців, а також номеру і адреси відповідної виборчої дільниці.

Для очної перевірки потрібно знайти своє прізвище у списках, вивішених у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої виборець належить, або ж прийти з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації.

Читайте: Коли місцеві вибори в Україні – дата

Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.

Якщо виборець виявив, що не включений у списки, він може звернутися до органу ведення реєстру за місцем проживання – і виправити це.

Місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Центральна виборча комісія вже затвердила календар місцевих виборів 2020.

ЦВК обговорили усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгодили рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній. Також був визначений перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, де проведення виборів у 2020 році неможливе.

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