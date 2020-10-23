Місцеві вибори 2020: якою буде явка виборців

Явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня не перевищуватиме 40%.

Із таким прогнозом виступила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Однією із причин такого відсотку є проведення місцевих виборів окремо від парламентських: після 1991 року цю практику використали вже втретє.

На можливість вищої явки на місцевих виборах 2020 також впливає карантин в Україні.

– Не виключено, що в одній невеликій територіальній громаді явка може сягнути 80%. Однак на противагу будуть ситуації, , що громада в червоній зоні, побоюючись скупчення людей, не настільки активно братиме участь в голосуванні.

Окремо Ольга Айвазовська зазначила, що не виключає сутичок на виборчих дільницях через опитування президента Зеленського, що складається з п’яти запитань.

Протидія проведенню опитування у фізичний спосіб буде кваліфікуватися як хуліганські дії, за чим будуть стежити правоохоронці.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися голови сіл, селищ, міст, а також депутати міських, обласних та сільських рад.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.