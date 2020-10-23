Завантаженість ліжок для хворих на Covid-19 в Україні перевищує 60%

Завантаження ліжок пацієнтами, які хворі на коронавірус і у яких є підозра, становить 61,9%. Протягом останніх п’яти днів цей показник коливався від 61% до 68,4%.

Всього в Україні вже виділено 37 268 лікарняних ліжок для лікування хворих на Covid-19.

За інформацією МОЗ, понад 50% ліжок завантажені в усіх регіонах, крім Херсонської області, де показник становить 47,2%.

Читайте: Розгорнути Сovid-шпиталі поза лікарнями можуть у Києві, Одесі та на Донеччині

Понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Одеській (85%), Полтавській (75,7%), Запорізькій (75%), Донецької (74,3%) і Луганській (74%), областях.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник у всіх областях.

Завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом by Віта Гірко on Scribd

Коронавірус в Україні

Станом на 23 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 517 людей, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 330 396.

Від початку пандемії померли 6 164 хворих, одужали 137 578 українців.