Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

24 жовтня у Києві зафіксували 560 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 33 695 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 674 людей, за добу – 18 українців. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва, за добу – 197 осіб.
Захворіли:
- 315 жінок віком від 18 до 87 років;
- 198 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;
- 21 дівчинка від 2 до 16 років;
- 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів.
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Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 101, Солом‘янському – 71 та Оболонському — 64.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.