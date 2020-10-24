Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

24 жовтня у Києві зафіксували 560 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 33 695 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 674 людей, за добу – 18 українців. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва, за добу – 197 осіб.

Захворіли:

315 жінок віком від 18 до 87 років;

198 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;

21 дівчинка від 2 до 16 років;

26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів.

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Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 101, Солом‘янському – 71 та Оболонському — 64.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: