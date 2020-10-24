Виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах в Україні відкриються 25 жовтня о 8.00.

Саме з цієї години всі українці, які досягли 18-річного віку, можуть прийти на вибори і віддати свій голос за кандидатів у голови сільських, селищних і міських рад, а також депутатів місцевих, районних та обласних рад.

Для волевиявлення у виборців буде 12 годин – дільниці закриються о 20.00.

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Не забудьте взяти з собою паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Оскільки місцеві вибори 2020 проходять в умовах адаптивного карантину через коронавірус, потрібно взяти з собою маску, а також ручку для заповнення бюлетеня.

Як заповнювати бюлетень

На місцевих виборах 2020 змінилися бюлетені для голосування у зв’язку з внесеними змінами до Виборчого кодексу України.

Тепер українці будуть вписувати номер кандидата в трафарет поруч з галочкою за партію.

За допомогою таких бюлетенів будуть голосувати територіальні громади, які мають більше 10 тис. виборців. Як його заповнювати, дивіться тут.

Фото: КМДА