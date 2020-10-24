Підробили тести на Covid-19 – на кордоні з Румунією затримали 20 українців

У період з 22 по 24 жовтня 20 осіб намагалися перетнути український кордон з Румунією з підробленими тестами на коронавірус.

Громадяни України прибули на пропускний пункт Порубне з документами та фальшивими ПЛР-тестами.

Співробітники Державної прикордонної служби передали їх працівникам поліції.

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Відкрито кримінальну справу за ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

На кордоні з Білоруссю знайшли схрон зброї

Біля селища Старе Село на Рівненщині, що знаходиться на прикордонній смузі, виявили схрон з боєприпасами.

Там лежали набої, протитанкові гранатомети, гранат та інші вибухові пристрої. Усі небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу.