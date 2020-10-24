За статистикою коронавірусу в Україні станом на 24 жовтня було виявлено 7 014 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні налічується 337 410 хворих.
За весь час пандемії померли 6 289 осіб, 125 – за останню добу. Водночас одужали 139 755 українців, за день – 2 177.
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Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 9 081 (+158);
- Волинська область — 12 009 (+217);
- Дніпропетровська область — 12 685 (+305);
- Донецька область — 8 410 (+250);
- Житомирська область — 11 748 (+484);
- Закарпатська область — 12 801 (+260);
- Запорізька область — 7 792 (+297);
- Івано-Франківська область — 17 984 (+279);
- Кіровоградська область — 1 955 (+97);
- м. Київ — 33 695 (+560);
- Київська область — 14 247 (+289);
- Львівська область — 26 868 (+469);
- Луганська область — 3 083 (+98);
- Миколаївська область — 6 790 (+188);
- Одеська область — 21 491 (+363);
- Полтавська область — 7 694 (+162);
- Рівненська область — 17 257 (+272);
- Сумська область — 10 112 (+224);
- Тернопільська область — 18 849 (+236);
- Харківська область — 32 112 (+520);
- Херсонська область — 3 061 (+110);
- Хмельницька область — 12 863 (+450);
- Чернівецька область — 19 116 (+305);
- Черкаська область — 7 921 (+217);
- Чернігівська область — 7 786 (+204).
Коронавірус в Україні 23 жовтня
Станом на 23 жовтня в Україні зафіксували антирекорд – за добу 7 517 нових випадків коронавірусу.
За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121. Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.
Найбільша кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 693, Києві – 651, Одеській області – 571, Хмельницькій – 471 та Житомирській – 426.