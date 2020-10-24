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Факти / Україна

Статистика йде на спад: в Україні виявили 7 014 нових випадків Covid-19

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 24 жовтня було виявлено 7 014 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні налічується 337 410 хворих.

За весь час пандемії померли 6 289 осіб, 125 – за останню добу. Водночас одужали 139 755 українців, за день – 2 177.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька область — 9 081 (+158);
  • Волинська область — 12 009 (+217);
  • Дніпропетровська область — 12 685 (+305);
  • Донецька область — 8 410 (+250);
  • Житомирська область — 11 748 (+484);
  • Закарпатська область — 12 801 (+260);
  • Запорізька область — 7 792 (+297);
  • Івано-Франківська область — 17 984 (+279);
  • Кіровоградська область — 1 955 (+97);
  • м. Київ — 33 695 (+560);
  • Київська область — 14 247 (+289);
  • Львівська область — 26 868 (+469);
  • Луганська область — 3 083 (+98);
  • Миколаївська область — 6 790 (+188);
  • Одеська область — 21 491 (+363);
  • Полтавська область — 7 694 (+162);
  • Рівненська область — 17 257 (+272);
  • Сумська область — 10 112 (+224);
  • Тернопільська область — 18 849 (+236);
  • Харківська область — 32 112 (+520);
  • Херсонська область — 3 061 (+110);
  • Хмельницька область — 12 863 (+450);
  • Чернівецька область — 19 116 (+305);
  • Черкаська область — 7 921 (+217);
  • Чернігівська область — 7 786 (+204).

Коронавірус в Україні 23 жовтня

Станом на 23 жовтня в Україні зафіксували антирекорд – за добу 7 517 нових випадків коронавірусу.

За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121. Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.

Найбільша кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 693, Києві – 651, Одеській області – 571, Хмельницькій – 471 та Житомирській – 426.

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