За статистикою коронавірусу в Україні станом на 24 жовтня було виявлено 7 014 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні налічується 337 410 хворих.

За весь час пандемії померли 6 289 осіб, 125 – за останню добу. Водночас одужали 139 755 українців, за день – 2 177.

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Статистика у регіонах:

Вінницька область — 9 081 (+158);

Волинська область — 12 009 (+217);

Дніпропетровська область — 12 685 (+305);

Донецька область — 8 410 (+250);

Житомирська область — 11 748 (+484);

Закарпатська область — 12 801 (+260);

Запорізька область — 7 792 (+297);

Івано-Франківська область — 17 984 (+279);

Кіровоградська область — 1 955 (+97);

м. Київ — 33 695 (+560);

Київська область — 14 247 (+289);

Львівська область — 26 868 (+469);

Луганська область — 3 083 (+98);

Миколаївська область — 6 790 (+188);

Одеська область — 21 491 (+363);

Полтавська область — 7 694 (+162);

Рівненська область — 17 257 (+272);

Сумська область — 10 112 (+224);

Тернопільська область — 18 849 (+236);

Харківська область — 32 112 (+520);

Херсонська область — 3 061 (+110);

Хмельницька область — 12 863 (+450);

Чернівецька область — 19 116 (+305);

Черкаська область — 7 921 (+217);

Чернігівська область — 7 786 (+204).

Коронавірус в Україні 23 жовтня

Станом на 23 жовтня в Україні зафіксували антирекорд – за добу 7 517 нових випадків коронавірусу.

За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121. Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.

Найбільша кількість хворих за добу виявили у Харківській області – 693, Києві – 651, Одеській області – 571, Хмельницькій – 471 та Житомирській – 426.