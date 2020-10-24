Місцеві вибори 2020: у Кропивницькому викрили злочинне угруповання, яке купувало голоси людей

У день тиші, напередодні місцевих виборів 2020, правоохоронці викрили групу осіб, які займалися підкупом виборців у Кропивницькому.

Вони купували один голос за 500 грн.

Поліція затримала одного з учасників під час передання 1,8 тис. грн, які були завдатком. Двом особам уже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини

Нині проводиться розслідування за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.











У день тиші купували голоси: у Кропивницькому викрили злочинну групу / 3 фотографии

Підкуп виборців у Борисполі

24 жовтня за підкуп виборців затримали 27-річного чоловіка у Борисполі.

У місті також голоси виборців купували за 500 грн.

У фігуранта справи провели обшуки, йому загрожує позбавлення волі.