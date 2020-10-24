Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні дуже високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус.

За добу до лікарень направили 1 058 українців з Covid-19 і підозрою на вірус.

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Про це він повідомив на брифінгу.

– Це дуже високий показник. Як бачите, збільшується кількість госпіталізованих, – зауважив Степанов.

Станом на 24 жовтня в Україні заповнено близько 61% ліжок в медзакладах пацієнтами, які мають підтверджений діагноз та з підозрою на хворобу.

На лікуванні вдома перебуває 14 673 особи, інфіковані коронавірусом. Водночас до апарату ШВЛ підключені 505 пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 жовтня в Україні виявили 7 014 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії померли 6 289 осіб, 125 – за останню добу. Водночас одужали 139 755 українців, за день – 2 177.

Найбільше випадків за останню добу зафіксували у Києві – 560, Харківській області – 520, Житомирській – 484, Львівській – 469 та Хмельницькій – 450.