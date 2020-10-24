В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Синоптики оголосили в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних та південних областях. Висока ймовірність виникнення пожеж в цих регіонах буде утримуватися до 24 жовтня.

– За прогнозом Укргідрометцентру, 23-24 жовтня у більшості районів східних регіонів та Одеської області, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – повідомляє ДСНС.

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Погода на вихідні

Погода на вихідні в Україні передбачає місцями дощі та потепління. 24 жовтня у західних та північних областях будуть короткочасні дощі.

25 жовтня синоптики передбачають суху погоду на усій території України.