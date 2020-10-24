Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19

Військові медики, які лікують хворих на коронавірус щомісячно отримуватимуть грошову премію. Відповідний указ відписав міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, через прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка нараховується усім медичним працівникам за боротьбу з Covid-19.

– Щоб усунути цю несправедливість, ухвалено рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ. Виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року, – повідомив Таран.

За його словами, премії виплачуватимуться у період дії карантинних заходів, встановлених урядом.

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Медики зможуть їх отримати за місцем перебування на грошовому забезпечені. Також обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Усі виплати здійснюватимуть на підставі довідки від медичного закладу щодо поденного обліку виконання робіт з лікування хворих на коронавірус. Перші виплати очікуються у листопаді.

Виплати медикам

Кабмін 9 жовтня затвердив додаткові коригувальні коефіцієнти, що дозволить збільшити зарплати лікарям, які надають допомогу хворим на коронавірус.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив – чим більше пацієнтів, тим більше виплати, але доплати у 300% залишаються.

Джерело: Міністерство оборони України