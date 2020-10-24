Віталій Кличко захворів на коронавірус

У мера Києва Віталія Кличка діагностували коронавірус. Про це він повідомив у соцмережах.

– Хвороба підкралася в незручний момент. Через специфіку роботи я постійно робив тести на Covid-19. На жаль, сьогодні отримав позитивний результат.

За його словами, працюючи під пандемії, він завжди ризикував заразитися. Робота мера передбачає спілкування з широким колом осіб. Крім того, Кличко часто здійснював перевірку лікарень, зокрема інфекційних відділень.

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Відсьогодні міський голова Києва перебуватиме на самоізоляції та працюватиме дистанційно.

Коронавірус в українських політиків

Нещодавно стало відомо, що колишній спікер Верховної Ради України Володимир Литвин заразився коронавірусом.

Також на Covid-19 захворів Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій України. Він планує провести два тижні на самоізоляції, а його обов’язки виконуватиме заступник Василь Лозинський.