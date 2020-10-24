Карантин в Україні та світі триває. Станом на 24 жовтня нараховують 42 млн хворих на коронавірус в усьому світі.

За останню добу зафіксовано 2,5 тис. смертей від Covid-19, загалом за період пандемії померло 1,2 млн осіб.

Водночас вилікуватися вдалося 28,4 млн пацієнтам. Найбільше хворих виявили у США, Індії та Бразилії.

Президент Польщі заразився коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомив його прес-секретар Блажей Спихальський.

– Учора президент зробив тест на Covid-19 – результат позитивний. Він почувається добре та постійно контактує з медиками.

Карантин в Україні

За добу в Україні виявлено 7 014 нових випадків коронавірусу, за весь період інфікувалося 337 410 українців.

Всього зафіксовано 6 289 смертей внаслідок коронавірусної хвороби, з них 125 за останню добу.

Станом на 24 жовтня зафіксовано 2 177 випадків одужання. Загалом вилікувалося 139 755 громадян України.

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В Україні заповнено 61% ліжок для пацієнтів з коронавірусом

Під час брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про високі показники госпіталізації.

За добу лікарні поповнилися 1 058 пацієнтами з коронавірусом або підозрами на нього. Показник заповненості ліжкомісць для хворих на Covid-19 становить 61%.

Виплати військовим медикам

Військові медики, які займаються лікуванням хворих на Covid-19, отримуватимуть матеріальну допомогу. Відповідний указ підписав міністр оборони України Андрій Таран.

– Відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ, військовим медикам нараховуватимуть грошові премії. Усі бійці отримають допомогу за період від 2 червня цього року.

Сума винагороди становитиме до 300% заробітної плати.