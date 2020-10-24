25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори 2020.

Згідно з українським законодавством, за 24 години до початку волевиявлення громадян забороняється агітувати за будь-які партії чи кандидатів. Це правило стосується як осіб, які претендують на посаду до місцевих рад, так і звичайних громадян.

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День тиші на цьогорічних виборах припадає на 24 жовтня. У цей день усі агітаційні плакати, реклама у засобах масової інформації має припинитись.

Окрім того, за українським законом, порушення у день тиші караються штрафами у розмірі від 850 до 1 360 грн для посадових осіб та від 510 до 850 грн – для інших громадян.

Проте окремі кандидати та політичні партії не керуються правила, які встановлені законом України та порушують законодавство.























Як в Україні порушують день тиші перед місцевими виборами 2020 / 6 фотографий

Місцеві вибори 2020

Перевірити наявність свого імені у списку виборців можна онлайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.

Якщо виборець виявив, що не включений у списки, він може звернутися до органу ведення реєстру за місцем проживання – і виправити це.