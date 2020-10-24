Через перехід на зимовий час в Україні з 25 жовтня 2020 року потяги Укрзалізниці курсуватимуть за новим графіком.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Час прибуття та відправлення потягів у квитках вказано з урахування переходу на зимовий час.
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Курсування потягів до червоної зони
Попри погіршення епідситуації в Україні та продовження карантину, Укрзалізниця відновлює рух потягів до населених пунктів, які перебувають у червоній зоні.
Зміни розпочнуть діяти з 26 жовтня.
Придбати квитки можна буде у Тернополі, Івано-Франківську, Сумах та Хмельницькому, які через складну ситуацію з коронавірусом перебувають у зоні карантину з найвищим рівнем небезпеки.
Фото: Укрзалізниця