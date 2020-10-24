24 жовтня в Україні набув чинності закон Про розвідку. Документ опублікували у газеті Голос України. Частина норм почнуть діяти через три місяці після вступу в силу, а частина – з 1 січня 2021 року.

Згідно з цим законом Служба безпеки України більше не розвідувальний орган. Але оперативні підрозділи Центрального управління СБУ можуть займатися розвідкою, аби отримати інформацію для контррозвідки.

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Суть закону:

Розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

Міністерство оборони України;

Державна прикордонна служба.

Документ має удосконалити функціонування розвідки в Україні. Президент керує всіма органами цієї служби. Він може призначати та звільняти керівництво. Парламент посилить контроль над сферою розвідки.

Закон Про розвідку Верховна Рада ухвалила 17 вересня, а Президент Володимир Зеленський підписав його 21 жовтня.

Європейський Союз, НАТО і США привітали Україну з ухваленням закону Про розвідку.

Верховна Рада ухвалила законопроект про електронні комунікації

Верховна Рада України ухвалила законопроект про електронні комунікації. Він регулюватиме діяльність електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме права та обов’язки держави та причетних до цього осіб.

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