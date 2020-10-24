PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

СБУ більше не розвідка: в Україні набув чинності новий закон

24 жовтня в Україні набув чинності закон Про розвідку. Документ опублікували у газеті Голос України. Частина норм почнуть діяти через три місяці після вступу в силу, а частина – з 1 січня 2021 року.

Згідно з цим законом Служба безпеки України більше не розвідувальний орган. Але оперативні підрозділи Центрального управління СБУ можуть займатися розвідкою, аби отримати інформацію для контррозвідки.

Читайте: Верховна Рада ухвалила законопроект про безпеку та якість донорської крові

Суть закону:

Розвідувальними органами є:

  • Служба зовнішньої розвідки України;
  • Міністерство оборони України;
  • Державна прикордонна служба.

Документ має удосконалити функціонування розвідки в Україні. Президент керує всіма органами цієї служби. Він може призначати та звільняти керівництво. Парламент посилить контроль над сферою розвідки.

Закон Про розвідку Верховна Рада ухвалила 17 вересня, а Президент Володимир Зеленський підписав його 21 жовтня.

Європейський Союз, НАТО і США привітали Україну з ухваленням закону  Про розвідку.

Верховна Рада ухвалила законопроект про електронні комунікації

Верховна Рада України ухвалила законопроект про електронні комунікації. Він регулюватиме діяльність електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме права та обов’язки держави та причетних до цього осіб.

Фото: Dreamstime

Джерело: Верховна Рада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка