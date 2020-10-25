Брендові маски та недопуск спостерігачів – КВУ назвав зафіксовані порушення

Українці на дільницях не знають, як заповнювати новий виборчий бюлетень. Комітет виборців фіксує це практично у всіх областях України.

Про це на брифінгу повідомив представник КВУ Денис Рибачок.

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– Ще одна проблема – це недопуск на дільниці спостерігачів, – заявив він.

Недопуск спостерігача КВУ зафіксували у місті Рубіжне на Луганщині.

Також не допустили до дільниці Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни спостерігача бо у нього не було довідки про результати ПЛР-тесту.

Спостерігачі КВУ зафіксували, як на виборчі дільниці приходили громадяни із так званими брендованими масками у Рівному на виборчій дільниці №560978.

У Херсоні кандидат на посаду Херсонського міського голови прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою та зробив фото, як він голосує й розмістив це на своїй сторінці у Facebook.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні проходить місцеві вибори 2020.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Джерело: КВУ