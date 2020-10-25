Міський голова Києва Віталій Кличко під час прес-конференції подякував жителям столиці за великий кредит довіри, який вдалося зберегти за час перебування на посаді.

Він заявив, що не потрібно робити остаточний висновок за результатами першого туру виборів, та додав, що попереду ще багато роботи.

– Багато речей, які були зроблені за п’ять років, були правильними. Тому я хотів би подякувати і запевнити, що робитиму все, щоб виправдати довіру кожного з киян, які віддали голос за мене, – сказав Кличко.

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Наостанок міський голова висловив сподівання, що наступний його тест на коронавірус покаже негативний результат, і він зможе повернутися до активного виконання своїх обов’язків.

Результати екзит-полу у Києві

За результатами екзит-полу, до другого туру виборів міського голови у Києві виходять Віталій Кличко та Олександр Попов.

А до міської ради можуть потрапити сім політичних сил.