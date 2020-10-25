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Факти / Україна

Файна теща на вагу золота! Садовий знайшов паспорт та вирушив голосувати

Міський голова Львова Андрій Садовий таки знайшов свій паспорт та вирушив на дільницю, аби проголосувати на місцевих виборах.

Цікаво, що документ знайшла теща мера.

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– Знайшли! Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки й досягнула результату. Файна теща на вагу золота! Біжу голосувати, – розповів Андрій Садовий.

Знайшли!
Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота!
Біжу голосувати.

Опубликовано Андрій Садовий Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Місцеві вибори у Львові

Мер Львова і кандидат на голови Львівської ОТГ Андрій Садовий разом з дружиною та сином прийшов на дільницю, проте проголосувати у нього не вийшло.

Садовий зазначив, що не зміг знайти паспорт.

Фото: УНІАН

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