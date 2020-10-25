Міський голова Львова Андрій Садовий таки знайшов свій паспорт та вирушив на дільницю, аби проголосувати на місцевих виборах.

Цікаво, що документ знайшла теща мера.

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– Знайшли! Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки й досягнула результату. Файна теща на вагу золота! Біжу голосувати, – розповів Андрій Садовий.

Знайшли!

Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота!

Біжу голосувати. Опубликовано Андрій Садовий Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Місцеві вибори у Львові

Мер Львова і кандидат на голови Львівської ОТГ Андрій Садовий разом з дружиною та сином прийшов на дільницю, проте проголосувати у нього не вийшло.

Садовий зазначив, що не зміг знайти паспорт.