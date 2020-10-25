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Хто перемагає на виборах мерів обласних центрів України – список

Увечері 25 жовтня вже стали відомі результати екзит-полів, які показують, хто є ймовірними лідерами виборів мерів в обласних центрах України.

Станом на 20.00 явка на місцевих виборах 2020 в Україні становить близько 37%. Загалом на Заході і в Центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на Сході та Півдні.

За даними опитувань, в обласних центрах України перемагають:

  • Київ – Віталій Кличко (45,93 – 47,8%);
  • Харків – Геннадій Кернес (57,9%);
  • Одеса – Геннадій Труханов (34,4%);
  • Дніпро – Борис Філатов (44,47);
  • Львів – Андрій Садовий (38%);
  • Черкаси – Анатолій Бондаренко (32,66%);
  • Миколаїв – Олександр Сєнкевич (40,78);
  • Чернівці – Роман Клічук (27,5%);
  • Ужгород – Богдан Андріїв (23,8%);
  • Вінниця – Сергій Моргунов (66%).

Вибори мерів – екзит-пол результати (місцеві вибори 2020)

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори, які відбулися сьогодні, вперше проводилися за правилами нового Виборчого кодексу. Одним з нововведень була різна процедура виборів міських голів залежно від чисельності зареєстрованих у містах виборців.

У тих населених пунктах, де мешкає менше ніж 75 тис. виборців, переможцем визнають кандидата, який набрав більшість голосів.

Факти ICTV слідкують онлайн, як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК.

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