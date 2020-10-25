За минулу добу в Україні виявили 6 088 нових випадків коронавірусу. Це майже на 1 тис. менше, ніж днем раніше. Загалом зафіксовано 343 498 випадки Covid-19.

Померло 102 українці, а одужало 1 753, свідчать дані РНБО.

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Найбільше випадків зафіксовано на Харківщині (660), Львівщині (405) та Києві (359).

Коронавірус по регіонах

Вінницька область — 9 244 випадки;

Волинська область — 12 222 випадки;

Дніпропетровська область — 12 916 випадків;

Донецька область — 8 508 випадків;

Житомирська область — 12 188 випадків;

Закарпатська область — 12 972 випадки;

Запорізька область — 7 972 випадки;

Івано-Франківська область — 18 292 випадки;

Кіровоградська область — 2 028 випадків;

Київ — 34 054 випадки;

Київська область — 14 544 випадки;

Львівська область — 27 273 випадки;

Луганська область — 3 169 випадків;

Миколаївська область — 6 935 випадків;

Одеська область — 21 831 випадок;

Полтавська область — 7 876 випадків;

Рівненська область — 17 469 випадків;

Сумська область — 10 403 випадки;

Тернопільська область — 19 050 випадків;

Харківська область — 32 772 випадки;

Херсонська область — 3 141 випадок;

Хмельницька область — 13 300 випадків;

Чернівецька область — 19 405 випадків;

Черкаська область — 8 034 випадки;

Чернігівська область — 7 900 випадків.

Коронавірус 24 жовтня

Станом на 24 жовтня було виявлено 7 014 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні налічується 337 410 хворих.

За весь час пандемії померли 6 289 осіб, 125 – за останню добу. Водночас одужали 139 755 українців, за день – 2 177.