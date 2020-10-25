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Факти / Україна / Політика

Кабмін не бачить можливості введення у країні тотального карантину – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді не бачать можливості для введення в країні тотального карантину.

Про це він сказав журналістам після голосування на місцевих виборах у Львові 25 жовтня.

– Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми управляємо адаптивним карантином. Ви бачите, що зараз, на жаль, все більше стає червоних зон, – заявив прем’єр-міністр.

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Він закликав людей носити маски і дотримуватись соціальної дистанції.

– Відповідальність – це те, що дасть змогу врятувати нашу економіку і наших людей від розповсюдження цієї епідемії. Ми готові сьогодні в рази краще, ніж весною, – запевнив він.

Місцеві вибори 2020

25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020.

Українці вибирають депутатів місцевих, районних або обласних рад, а також і голів територіальних громад.

У ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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