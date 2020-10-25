Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 25 жовтня у Києві зафіксували 359 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 34 054 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 684 людей, за добу – 10 українців. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва, за добу – 197 осіб.
Захворіли:
- 198 жінок віком від 18 до 87 років;
- 142 чоловіка віком від 21 до 83 рокiв;
- 11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від одного року до 16.
Захворіли також 13 медиків.
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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.