Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 25 жовтня у Києві зафіксували 359 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 34 054 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 684 людей, за добу – 10 українців. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва, за добу – 197 осіб.

Захворіли:

198 жінок віком від 18 до 87 років;

142 чоловіка віком від 21 до 83 рокiв;

11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від одного року до 16.

Захворіли також 13 медиків.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: