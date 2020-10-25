Місцеві вибори в Україні: як українці креативно псували бюлетені

В Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори у всіх населених пунктах країни. До слова, поки явка не тішить активністю виборців, станом на 16.00 вона становить 27%.
Без ексцесів не обійшлося. У Нікополі пенсіонер порвав свої бюлетені.
Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020
Однак були і більш оригінальні та креативні виборці, які бюлетені використовували, як хост для своєрідної творчості.
Увага, присутні нецензурні слова та зображення!
Порушення на місцевих виборах
На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.
Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.
Джерело: Klymenko Time