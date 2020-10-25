PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені

В Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори у всіх населених пунктах країни. До слова, поки явка не тішить активністю виборців, станом на 16.00 вона становить 27%.

Без ексцесів не обійшлося. У Нікополі пенсіонер порвав свої бюлетені.

Місцеві вибори в Україні: як українці креативно псували бюлетені

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

Однак були і більш оригінальні та креативні виборці, які бюлетені використовували, як хост для своєрідної творчості.

Увага, присутні нецензурні слова та зображення!

  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені / 9 фотографий

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.

Джерело: Klymenko Time

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка