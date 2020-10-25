Місцеві вибори в Україні: як українці креативно псували бюлетені

В Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори у всіх населених пунктах країни. До слова, поки явка не тішить активністю виборців, станом на 16.00 вона становить 27%.

Без ексцесів не обійшлося. У Нікополі пенсіонер порвав свої бюлетені.

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Однак були і більш оригінальні та креативні виборці, які бюлетені використовували, як хост для своєрідної творчості.

Увага, присутні нецензурні слова та зображення!



































Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені / 9 фотографий

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.

Джерело: Klymenko Time