Кандидат у мери Києва від партії Голос Сергій Притула зазначив, що його передвиборча робота пройшла без нарікань з боку спостерігачів та правоохоронців, а результати екзит-полу не повинні його поки хвилювати.

– Я не дуже дивлюся зараз на соціологію, яка показує песимістичні результати. За підсумками наших паралельних екзит-полів, мені поки немає чого хвилюватися, – заявив Притула.

Також він додав, що низька явка на виборах дозволила проросійським партіям отримати високі результати.

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– Хоча ніде правди діти – вкрай низька явка дозволила представникам деяких проросійських сил значно наростити свою електоральну підтримку. Це вкрай сумно, що подібне відбувається у столиці України на сьомому році війни, – зазначив кандидат у мери столиці.

За словами Притули, його тішить новина, що Голос проходить до Київради.

Крім того, Сергій Притула зазначив, що, попри місцеві вибори, він і надалі займатиметься політикою та розбудовою партії Голос.

Результати екзит-полу на виборах мера Києва

За даними екзит-полу на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців.

Згідно з різними екзит-полами, Сергій Притула посідає третє або п’яте місце на виборах мера Києва.