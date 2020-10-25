Щоб проголосувати на місцевих виборах 2020 необхідно взяти із собою документ, який засвідчує вашу особу.
Зазвичай це паспорт, але в деяких випадках можна пред’явити тимчасове посвідчення громадянина України (людям, які нещодавно отримали громадянство).
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У зв’язку з пандемією коронавірусу також вживають додаткових заходів безпеки. Тому на виборчу дільницю потрібно прийти в масці.
Та на багатьох дільницях про це потурбувалися за громадян. Там чергують волонтери, які роздають медичні маски усім охочим.
Крім того, бажано взяти з собою і ручку, щоб зменшити кількість контактних поверхонь, тим самим знизивши можливість розповсюдження коронавірусу.
Явка на місцевих виборах
Станом на 12.00 на місцевих виборах 2020 проголосували близько 13,5% громадян.
За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, похибка відповідної статистики складає близько 1,2%.