Приблизно на шостий день після голосування на місцевих виборах в Україні може бути певне збільшення хворих на коронавірус.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький вважає, що вибори безпечніші, ніж те, що відбувалося на днях міст Дніпро, Харкова та Одеси і фестивалю на Хортиці.

Він наголосив, що збільшення хворих відбуватиметься в незалежності від виборів. При цьому нагадав, що у Франції і без виборів за вчора було 42 тис. хворих на Covid-19.

На уточнююче запитання журналістів, коли може бути зростання захворюваності в Україні, яке можна пов’язувати з виборами, Радуцький відповів, що, як показує ситуація з концертами в Харкові і Одесі, різкий стрибок по захворюванню був на шостий – сьомий день.

– Будемо сподіватися, що місцеві вибори до цього не призведуть, – додав Радуцький.

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Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні виявили 6 088 нових випадків коронавірусу. Це майже на 1 тис. менше, ніж днем раніше. Загалом зафіксовано 343 498 випадки Covid-19.

Померло 102 українці, а одужало 1 753, свідчать дані РНБО.