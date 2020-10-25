Центральна виборча комісія не рекомендує використовувати додаток Дія під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

– Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книги або ID-карти, – зазначила секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

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За її словами, використання електронної версії паспорта буде неможливим, якщо у дільничній виборчій комісії немає технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий документ.

Гатаулліна додала, що виборці повинні будуть знімати маски, щоб члени комісії могли встановити їх особистість перш, ніж видавати бюлетені.

???? Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску; ???? При… Опубликовано Lena Gataullina Воскресенье, 11 октября 2020 г.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні – чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.