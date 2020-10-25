У селі Рижів Чуднівського району Житомирської області на дільниці №181189 кандидат в депутати обласної ради від партії Опозиційна платформа – За життя Костянтин Чарпіцький влаштував сутичку з членами ДВК.

Зокрема, спостерігач від Громадянської мережі Опора повідомив, що порушник почав втручатися у виборчу документацію. Йому не сподобалось, що печатка лежить в сумці голови в сейфі і те, як лежать протоколи.

Комісія намагалася завадити кандидату, в результаті чого почалась штовханина.

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Під час сварки одній із членів виборчої комісії стало зле. Місцевий фельдшер надала першу допомогу, але довелося викликали швидку. Також комісія викликала поліцію.

Порушення на місцевих виборах 2020 фіксують протягом всього дня. У різних регіонах створювали фейкову ДВК і навіьть голосували за ширмою для лялькового театру.