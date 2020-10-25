25 жовтня погода в Україні ще потішить громадян країни теплом і сонцем, проте у низці регіонів пройдуть дощі.

Опади очікуються у західних областях, там буде похмуро, температура вдень – від 12 до 15°. Хоча у Тернополі і Хмельницькому буде переважно сонячно, стовпчики термометра піднімуться до 15°.

На півночі – мінлива хмарність, температура – від 13 до 16°.

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Аналогічною погода 25 жовтня буде у східних регіонах, хоча стовпчики термометра у цій частині країни місцями піднімуться до 17°.

У центрі буде переважно сонячно, температура вдень – від 14 до 16°

Мешканців південних регіонів також потішить сонце, місцями повітря прогріється до 19°.

Прогноз погоди на осінь і зиму

За прогнозами синоптиків, друга половина осені буде відносно теплою і без значних опадів.

Зимові холоди не прийдуть у листопаді, через теплу погоду не варто чекати стійкого снігового покриву і у грудні.

Детальніший прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.