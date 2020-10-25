Помер один із ватажків “ЛНР” Олексій Марков

Олексій Марков, командир “батальйону Призрак”, який воював на боці “ЛНР”, помер під час аварії.

Про смерть одного з командирів “ЛНР” повідомили одразу кілька підконтрольних сепаратистам ресурсів, а також російські ЗМІ.

На момент смерті Марков був командиром “14-го батальйону територіальної оборони Народної міліції ЛНР”, формуванням, на яке переформатували “батальйон Призрак”.

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Що відомо про Маркова

Марков став бойовиком “ЛНР” у 2014 році, коли поїхав воювати проти України як “доброволець”.

З 2016 року, після смертей колишніх командирів “батальйону Призрак” Олексія Мозгового та Олександра Костіна, почав керувати терористами цього формування.

У своїх інтерв’ю Марков зізнавався, що керував “батальйоном Призрак” декілька років та дякував Росії за забезпечення бойовиків “ЛНР” і “ДНР” зброєю та військовими запасами.

Джерело: BBC Україна

Фото: Euromaidanpress