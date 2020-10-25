З опівночі 25 жовтня поліція затримує автобуси, які возять людей регіонами – так звані каруселі фіксуються в різних областях і в Києві.

Про це повідомив на брифінгу глава Національної поліції Ігор Клименко.

– Нині затримано два автобуси з Луганської області, які заїхали в Київ, – зазначив він.

Крім того, в Одеській області зафіксовано факт підвезення громадян для голосування.

– Організатор – громадянин РФ – затриманий, – уточнив Клименко.

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Він повідомив й про інші порушення в столиці. Зокрема, в Святошинському районі 300 осіб намагалися отримати медичні довідки, що вони не можуть прийти на дільницю для голосування, щоб до них приїхали додому.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня о 8.00 в Україні розпочалося голосування на місцевих виборах 2020, виборчі дільниці закриються о 20.00.

Українці обирають депутатів місцевих, районних або обласних рад, а також та голів територіальних громад.