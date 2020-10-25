Разумков не брав участі у президентському опитуванні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в президентському опитуванні.

Про це спікер розповів журналістам у неділю у Києві, коли брав участь у місцевих виборах.

Він не буде шукати волонтерів, які опитують населення, оскільки біля виборчої дільниці, де голосував Разумков, їх не було.

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При цьому Разумков відмовився сказати, які б він дав відповіді в президентському опитуванні.

Спікер не сумнівається, що другий тур місцевих виборів, що проходять в неділю в Україні, обов’язково відбудеться.

– Тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях працювала на єдиний результат, – заявив Разумков.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня о 8.00 в Україні розпочалося голосування на місцевих виборах 2020. Відкрилось понад 29 тис. дільниць по всій України, окрім окупованого Донбасу та Криму.

Українці обирають депутатів місцевих, районних або обласних рад, а також та голів територіальних громад.