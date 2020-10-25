PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Це ще не вирок: Ірина Верещук прокоментувала результати екзит-полу

Кандидат у мери Києва Ірина Верещук впевнена, що, попри результати екзит-полу, вона потрапить у другий тур місцевих виборів.

Також Верещук подякувала киянам, які прийшли голосувати у складних умовах.

– Це був складний вибір у складних умовах. Коли у відсотках показують результати екзит-полу, то це ще не вирок. Я сподіваюся, що остаточні результати виборів покажуть, що я буду у другому турі, зазначила Верещук.

Верещук додала, що вона працюватиме на благо киян, попри результати місцевих виборів.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

Однією з причин, чому вона не набрала більшу кількість голосів, Ірина Верещук назвала явку на вибори.

За її словами, низька явка створює передумови для маніпуляцій та махінацій.

Результати екзит-полу на виборах мера Києва

За даними екзит-полу на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців.

Кандидат від партії Слуга народу Ірина Верещук на третьому місці з 8,53%, а такий результат позбавляє її можливості потрапити до другого туру виборів.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх