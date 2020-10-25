Кандидат у мери Києва Ірина Верещук впевнена, що, попри результати екзит-полу, вона потрапить у другий тур місцевих виборів.

Також Верещук подякувала киянам, які прийшли голосувати у складних умовах.

– Це був складний вибір у складних умовах. Коли у відсотках показують результати екзит-полу, то це ще не вирок. Я сподіваюся, що остаточні результати виборів покажуть, що я буду у другому турі, – зазначила Верещук.

Верещук додала, що вона працюватиме на благо киян, попри результати місцевих виборів.

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Однією з причин, чому вона не набрала більшу кількість голосів, Ірина Верещук назвала явку на вибори.

За її словами, низька явка створює передумови для маніпуляцій та махінацій.

Результати екзит-полу на виборах мера Києва

За даними екзит-полу на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців.

Кандидат від партії Слуга народу Ірина Верещук на третьому місці з 8,53%, а такий результат позбавляє її можливості потрапити до другого туру виборів.