В Одесі чиниться тиск на членів виборчкомів

Всі підготовленні раніше схеми по масштабним фальсифікаціям в Одесі зазнають поразки.

Наразі члени комісій масово звертаються в правоохоронні органи в зв’язку з тим, що на них чиниться тиск.

Ряд політичних партій, в тому числі За Майбутнє, запрошували своїх людей на бесіди, де, за словами звернувшихся, наполягали на виконанні конкретних завдань під час підрахунку голосів, які суперечать закону.

– 22.10.2020 мене запросили в штаб для проведення зі мною бесіди щодо роботи моєї комісії. Там мені поставили запитання – як ми будемо відстоювати голоси на виборах? Я відповіла, що в рамках закону. Після чого мені повідомили, що в рамках закону їм не підходить, і вони будуть мене міняти на цій посаді, – написала одна з звернулися.

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Ще двоє звернувшихся повідомили, що від них вимагали внесення неправдивих відомостей за результатами голосування.

За такі дії, а саме – спробу підробити протоколи або внести в них невірні дані передбачена кримінальна відповідальність терміном до семи років.

У той час, як гарантії від політичних партій абсолютно ефемерні – зокрема, Ківалов не вберіг від обшуків членів своєї команди і порушення кримінальних справ стосовно соратників (проректор Юракадемії Мінас Аракелян).

Нагадаємо, раніше ми писали, як голосують політики на виборах 2020.

Джерело: Трибуна