В Одеській області житель Лиманського району порвав бюлетені на виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах.

Чоловік розлютився, бо не зміг розібратися, як правильно проголосувати.

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У поліції розповіли, що 52-річний виборець розірвав на дільниці чотири бюлетені. Свій вчинок він пояснив роздратуванням через те, що не зміг розібратися, як правильно їх заповнити.

Тепер чоловік має сплатити штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.