Звинувачення політиків щодо незаконності опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, є безпідставними. Про це під час брифінгу у Києві повідомив координатор опитування Артем Гагарін.

– Всі звинувачення в можливих порушеннях закону виявилися безпідставними. Опитування відбулося цілком законно, – зазначив він.

За його словами, інтерв’юери перебували за межами виборчих дільниць, у них не було жодної агітації. Крім того, вони проводили опитування одразу після того, як людина виходила з виборчої дільниці.

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Артем Гагарін зазначив, що опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців. Однак іноді респонденти відповідали не на всі питання або псували анкети.

Артем Гагарін прогнозує, що вже 26 жовтня буде підраховано точну кількість дільниць. Тоді ж планують озвучити вартість опитування.

За його словами, щойно завершать підрахунок, його замовник – партія Слуга народу – оголосить результати.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування від Володимира Зеленського на виборах не порушувало закон. Адже воно проводилося поза виборчою дільницею, було анонімним і не мало агітаційного характеру.