Українці відповіли на п’ять запитань президента Володимира Зеленського. Результати опитування мають такий вигляд:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? За – 81%, проти – 16%

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? За – 54 проти – 43%.

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? За – 95%, проти – 4%.

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у тяжкохворих? За – 70%, проти – 24%.

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? За – 78%, проти – 13%.

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Екзит-пол було проведено Соціологічною групою Рейтинг на 400 виборчих дільницях.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.

Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.