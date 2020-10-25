Як захиститися від Covid-19 на виборчій дільниці – рекомендації ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я дала рекомендації, як не заразитись коронавірусом на виборчій дільниці.
Рекомендації опублікували на сторінці у Facebook ВООЗ в Україні.
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– Дотримуючись рекомендацій з безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують, – заявили у ВООЗ.
Як захиститися від Covid-19 на виборчій дільниці:
- тримайтеся на безпечній відстані 1, 5 м від інших;
- заходьте на виборчу дільницю у масці;
- перед тим, як одягати маску, продезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком протягом 20 секунд;
- одягайте маску так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;
- візьміть з собою антисептик, обробіть руки при вході до виборчої дільниці.
- не торкайтеся маски, обличчя та очей;
- якщо кашляєте чи чхаєте, прикривайте рот згином ліктя;
- якщо можливо, користуйтеся особистою ручкою.
- залишивши виборчу дільницю, продезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком.
Місцеві вибори 2020
Виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах в Україні відкриються 25 жовтня о 8.00.
Саме з цієї години всі українці, які досягли 18-річного віку, можуть прийти на вибори і віддати свій голос за кандидатів у голови сільських, селищних і міських рад, а також депутатів місцевих, районних та обласних рад.
Джерело: World Health Organization Ukraine