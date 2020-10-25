Як захиститися від Covid-19 на виборчій дільниці – рекомендації ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я дала рекомендації, як не заразитись коронавірусом на виборчій дільниці.

Рекомендації опублікували на сторінці у Facebook ВООЗ в Україні.

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– Дотримуючись рекомендацій з безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують, – заявили у ВООЗ.

Як захиститися від Covid-19 на виборчій дільниці:

тримайтеся на безпечній відстані 1, 5 м від інших;

заходьте на виборчу дільницю у масці;

перед тим, як одягати маску, продезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком протягом 20 секунд;

одягайте маску так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;

візьміть з собою антисептик, обробіть руки при вході до виборчої дільниці.

не торкайтеся маски, обличчя та очей;

якщо кашляєте чи чхаєте, прикривайте рот згином ліктя;

якщо можливо, користуйтеся особистою ручкою.

залишивши виборчу дільницю, продезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком.

Місцеві вибори 2020

Виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах в Україні відкриються 25 жовтня о 8.00.

Саме з цієї години всі українці, які досягли 18-річного віку, можуть прийти на вибори і віддати свій голос за кандидатів у голови сільських, селищних і міських рад, а також депутатів місцевих, районних та обласних рад.

Джерело: World Health Organization Ukraine