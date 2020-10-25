Через відсутність на місцевих виборах 2020 у Харкові чинного голови Геннадія Кернеса у місті можуть відбутися повторні вибори.

Про його стан ходять різні чутки – як від інсульту, втрати дару мови і смерті, так і до його зціленя від коронавірусу і прогресу в одужанні.

У будь-якому випадку, у бюлетені навпроти його прізвища немає помітки вибув, а значить Геннадій Кернес – учасник перегонів, як і решта кандидатів.

Читайте: Місцеві вибори 2020 — останні новини

Прес-служба мерії Харкова вже 5 разів спростовувала, як вони кажуть, чутки про політика, однак жодного разу ні мерія, ні родичі Геннадія Кернеса не показали його фото або хоча б телефонний дзвінок.

Після виборів переможець повинен скласти присягу, яка має відбутися за місяць після оголошення результатів.

Якщо переможець не з’явиться на присягу – мають відбутися перевибори міського голови.

– Причиною щодо його зняття може бути лише, наприклад, його смерть чи вчинення тяжких кримінальних злочинів, якщо він вже зареєстрований, то він бере участь у виборах, – заявив громадянської мережі Опора у Харківській області Микола Зінченко.

Місцеві вибори 2020 у Харкові проходять у звичному режимі та з дотриманням карантинних вимог.

Останні новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.

На території Харківської області лише три виборчі дільниці відкрилися пізніше, ніж 8.00. Дві дільниці в Ізюмському районі не були забезпечені бюлетенями на кандидатів до міської ради. Третя дільниця у Дергачівському районі повідомила про проблеми з сейфом з бюлетнями.

На вході до дільниць міряють температуру, усі виборці повинні бути у медичних масках та зі своєю ручкою. Також на багатьох дільницях було встановлено окрему кабінку для хворих виборців – там голосуватимуть ті, в кого виявиться підвищена температура.

Фото: Геннадій Кернес