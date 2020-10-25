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Факти / Україна

За дві години виборів відкрито вже шість кримінальних справ

З початку голосування на місцевих виборах відкрито шість кримінальних справ за фактами порушень, а також склала два адмінпротоколи.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, загалом у день виборів зареєстровано вже 383 заяви про порушення.

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Яровий наголосив, що станом на 10.00 не відкрито чотири дільниці – у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях, а 65 ДВК розпочали роботу із запізненням.

Місцеві вибори і день тиші

У день тиші поліція відкрила 48 кримінальних проваджень, загалом надійшла 1 041 заява та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

З незаконною агітацією пов’язано 648 порушень. Найбільше – у  Харківській області (73), Рівненській (68), Дніпропетровській (67) та Донецькій (51), а також у Києві – 49.

Факти ICTV стежать за виборами в режимі реального часу – онлайн трансляція виборів в Україні 2020.

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