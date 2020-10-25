Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 25 жовтня 2020

25 жовтня коронавірус продовжує утримувати кризову ситуацію. А ось Україна фіксує незначний спад добового приросту нових випадків Covid-19, що може бути пов’язано з вихідними, коли кількість проведених тестів дещо зменшується.

Станом на неділю, 25 жовтня, у світі підтвердили понад 42,5 млн випадків Covid-19, в Україні – 343 498.

За добу Україна піднялася з 24 на 23 сходинку в світовому рейтингу поширення коронавірусу. Зараз ми перебуваємо між між Туреччино та Саудівською Аравією.

Ситуація з коронавірусом в Європі теж набирає обертів. 25 жовтня позитивний результат тесту отримав прем’єр-міністр Болгарії, де з літа добовий приріст випадків Covid-19 збільшився майже втричі.

Уряд Італії 25 жовтня фіксує 20 тис нових випадків коронавірусу, у зв’язку з чим було ухвалено рішення про закриття кіно, театрів та фітнес-клубів. Усі заклади харчування мають бути зачинені вже після 18.00.

Тим часом Іспанія, яка перебуває у першій п’ятірці світового Covid-рейтингу, закриває кордони між регіонами всередині країни, а також вводить комендантську годину. ЗМІ повідомляють, що такі обмеження триватимуть півроку.

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25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори 2020, на яких громадяни обирають селищних, сільських, міських, районних та обласних голів та депутатів.

Коронавірусні обмеження передбачають обов’язкове використання медичної маски на дільниці та дотримання соціального дистанціювання.

Один з членів виборчої комісії зобов’язаний перевіряти температуру виборців, а для осіб з явними ознаками ГРВІ потрібно було встановити окрему кабінку, щоб зменшити ризик поширення захворюваності.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після голосування на дільниці у Львові заявив, що Кабмін не бачить можливості для введення в країні тотального карантину.

Pгідно з постановою Кабміну, карантин в Україні триватиме до 31 грудня 2020 року.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, за час пандемії від вірусу помер 6 391 пацієнт, за добу – 102.

Одужати вдалося 141 508 українцям, за добу – 1 753.

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