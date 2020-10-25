У день місцевих виборів, 25 жовтня, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко проводить брифінги у прямому ефірі щодо ходу голосування.
Орієнтовно, їх буде два – через дві години після відкриття виборчих дільниць, а також через дві години після їх закриття, тобто о 22.00.
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Сьогодні обиратимуться 1 780 депутатів обласних і міської рад Києва, а також 5 366 депутатів районних рад, 11 124 – міських рад, 562 – районних рад в містах з районним поділом, 10 284 – депутатів селищних рад, 14 006 – сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів і 623 сільських голови.
Онлайн-трансляція засідання ЦВК
Місцеві вибори 2020
25 жовтня в Україні проходять чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.
Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.