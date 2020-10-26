ЦВК опрацювала 100% протоколів, які надійшли з ТВК, про голосування на місцевих виборах 2020. Результати першого туру оголосять не пізніше 6 листопада.

Тому про учасників другого туру, який відбудеться в тих містах, де жоден з кандидатів у мери міста з 75 тис. виборців не набере більше 50%, можна судити лише за результатами різних екзит-полів.

Другий тур відбудеться протягом трьох тижнів від дати оголошення результатів першого.

Переможців першого туру небагато – це мери Харкова, Івано-Франківська, Чернігова, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя та Хмельницького – якщо, звісно, ЦВК підтвердить офіційно.

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У яких містах буде другий тур і можливі суперники

Київ

Віталію Кличку не вистачило кількох відсотків для перемоги в першому турі. У нього 45,93-47,8%, за даними екзит-полів.

Його суперником у другому турі, можливо, буде кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. За нього проголосували 8,6-9,62% киян.

Одеса

Нинішній мер міста Геннадій Труханов отримав підтримку 34,4%. До другого туру вийшов також кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик (17,93%).

Львів

За Андрія Садового проголосували 38-41,12%. За крісло мера він боротиметься, іморівно, з кандидатом від Європейської солідарності Олегом Синюткою. Найближчий суперник чинного мера Львова заручився підтримкою 27,38% виборців.

Дніпро

До другого туру виходять мер міста Борис Філатов (44,47%) і кандидат від партії Громадська сила Загід Краснов, за якого проголосували 14,44%.

Кривий Ріг

Чинний мер Юрій Вілкул (42,80%) зустрінеться з кандидатом від Слуги народу Дмитром Шевчиком (31,01%).

Миколаїв

Мер Олександр Сєнкевич (40,78%), найімовірніше, боротиметься за крісло градоначальника з кандидатом від ОПЗЖ Владиславом Чайкою (26,77%).

Херсон

Найбільше голосів набрав Ігор Колихаєв (чинний нардеп) – 34,16%. Його суперником може стати Володимир Сальдо (15,87%).

Черкаси

Тут у другому турі змагатимуться чинний мер Анатолій Бондаренко (32,66%) і кандидат від Голосу Віктор Євпак (19,84%).

Чернівці

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру виборів вийшли нинішній мер Роман Клічук (27,5-29,13%) і Віталій Михайлішин від партії Команда Михайлішина (21,43%).

Ужгород

На посаду міського голови претендують мер Богдан Андріїв (23,84%) і кандидат від партії Слуга народу Віктор Щадей (22,73%).

Результати виборів 2020

В Україні опрацювали 100% протоколів після голосування на місцевих виборах 2020.

Явка, за даними ЦВК, склала 36,88 %, або 10 556 621 виборець.