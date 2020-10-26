Екс-нардеп Лозинський, що відсидів за вбивство, виграв вибори голови ОТГ

Колишній депутат Віктор Лозинський, якого засуджували до 15 років ув’язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову Підвисоцької об’єднаної територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області.

Оформлення протоколів ще триває, але перемогу здобув Лозинський.

Віктор Лозінський йшов на вибори як самовисуванець. Його головним опонентом став бізнесмен від Слуги народу Сергій Баліцький.

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Хто такий Лозинський

Віктор Лозинський займався аграрним бізнесом Кіровоградщині до 2007 року. Далі обрався депутатом парламенту від БЮТ.

16 червня 2009 року поблизу Голованівська вбили місцевого Валерія Олійника. Підозрюваними у вбивстві став Віктор Лозінський, прокурор та начальник міліції району і єгер. Верховна Рада зняла з депутата недоторканність та позбавила мандату. Але Лозинський зник, його оголосили у розшук. Лозинського затримали у березні 2010 року і звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозинського засудили до 15 років ув’язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав. У 2012 році апеляційний суд пом’якшив вирок до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув’язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозинський вийшов на волю за станом здоров’я.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів.