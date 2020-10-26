У Луцьку спостерігач на виборчій дільниці від партії Сила і честь вистрибнув у вікно першого поверху після того, як комісія почала підрахунок голосів.

Подія сталася на дільниці №071044 близько 22.30. Вона розміщувалась на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

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За слів очевидців, чоловік покинув дільницю, вистрибнувши у вікно. А залишати її, коли почався підрахунок голосів, заборонено законом.

Надзвичайні події на місцевих виборах 2020

У Тернопільській області у Гусятинському районі на одній із виборчих дільниць місцевий житель напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, на що працівник поліції попросив його покинути приміщення. Але той покликав родичів, один з яких і побив працівника правоохоронних органів.

Джерело: Волинські новини